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Türkiye'den Tunus'a tıbbı yardım

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.07.2021 10:26
Güncelleme:13.07.2021 10:28
Koronavirüsle mücadele tüm dünyada devam ediyor. İlk günden bu yana Türkiye pek çok ülkeye yardımlarını ulaştırdı. Bugün de Ankara Etimesgut havaalanından kalkış yapan askeri kargo uçağı Tunus'a tıbbi yardımları ulaştırmak için havalandı.

Türkiye'den askeri kargo uçağı ile maske, dezenfektan, eldiven, oksijen tüpü ve aşıların bulunduğu yardım malzemeleri Tunus'a gönderiliyor. Milli Savunma Bakanlığına ait kargo uçağı birazdan Ankara'daki Etimesgut havaalanından kalkış yapacak.

Türkiye salgın sürecinde 100'ün üzerinde ülkeye yardım ulaştırdı.

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Türkiye'den Tunus'a tıbbı yardım
Türkiye'den Tunus'a tıbbı yardım
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