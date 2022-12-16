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Türkiye'den tarihi doğalgaz hamlesi! İşte Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi
Volkan Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Bugün Silivri'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye adına çok gurur verici bir yatırımı hep beraber açacağız. Bu yatırım özellikle enerji krizinin yaşandığı, Avrupa'nın bu kışı nasıl geçireceğiz diye düşündüğü, savaşların ev arz kırılganlıklarının olduğu ortamda tamamen Türk mühendislerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koyduğu ufuk çizgisinde yapılan Avrupa'nın en büyük tesisinin açılmasının gururunu yaşıyoruz.
Türkiye her geçen daha sağlam bir şekilde ayaklarının üstünde durmaya ve kabuğunu yırtmaya devam ediyor. Bu bir ufuk çizgisidir. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'nin enerji koridorlarında ne kadar önemli bir ülke olduğunu ve enerji sevkiyatında Türkiye'nin Avrupa'ya sevkiyatta merkez ülke olacağının altını çizdiği dönemde Türk mühendislerinin 2007'den beri yapılan çalışmaların devamında güzel bir onur yaşayacağız.
Bu tesis neredeyse İstanbul'a 4-6 ay Türkiye'ye ise 9-12 ay yetecek bir kapasiteye sahip. İşte bu tesisin önemi burada ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a işçilerden mühendislere herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu tesis ülkemize hayırlı olsun.