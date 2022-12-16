Türkiye'den tarihi doğalgaz hamlesi! İşte Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi

Türkiye enerji arz güvenliğinde tarihi bir adım daha atıyor. Kapasite artışıyla Avrupa'nın en büyük doğal gaz deposu olan Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi bugün açılıyor. Açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Tesis Türkiye'de yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ini karşılayabilecek. Gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz değerlendirdi.

Volkan Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bugün Silivri'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye adına çok gurur verici bir yatırımı hep beraber açacağız. Bu yatırım özellikle enerji krizinin yaşandığı, Avrupa'nın bu kışı nasıl geçireceğiz diye düşündüğü, savaşların ev arz kırılganlıklarının olduğu ortamda tamamen Türk mühendislerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koyduğu ufuk çizgisinde yapılan Avrupa'nın en büyük tesisinin açılmasının gururunu yaşıyoruz.

Türkiye her geçen daha sağlam bir şekilde ayaklarının üstünde durmaya ve kabuğunu yırtmaya devam ediyor. Bu bir ufuk çizgisidir. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'nin enerji koridorlarında ne kadar önemli bir ülke olduğunu ve enerji sevkiyatında Türkiye'nin Avrupa'ya sevkiyatta merkez ülke olacağının altını çizdiği dönemde Türk mühendislerinin 2007'den beri yapılan çalışmaların devamında güzel bir onur yaşayacağız.

Bu tesis neredeyse İstanbul'a 4-6 ay Türkiye'ye ise 9-12 ay yetecek bir kapasiteye sahip. İşte bu tesisin önemi burada ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a işçilerden mühendislere herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu tesis ülkemize hayırlı olsun.