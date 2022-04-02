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Türkiye’den Süpersonik İHA hamlesi! İşte ilk görüntüsü

A Haber
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Giriş: 02.04.2022 09:48
İnsansız hava aracı teknolojisinde milli projelerle adından söz ettiren Türkiye, bu alandaki başarısını katlamaya devam ediyor. Türk Savunma Sanayii, TUSAŞ'ın ürettiği Süpersonik İHA ile göklerde bir kez daha tarih yazmaya hazırlanıyor. Gerçek görüntüsü ilk kez ortaya çıkan Süpersonik İHA'nın özellikleri neler, nerelerde kullanılacak? Ayrıntıları Ankara'dan A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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İşte Süpersonik İHA’nın ilk görüntüsü!
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