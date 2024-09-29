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Türkiye'den Somali'ye yardım eli!

Türkiye'den Somali'ye yardım eli! "İyilik gemisi" Somali'ye uğurlanıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.09.2024 15:55
Somali'de yaşanan sel felaketi sonrasında Türkiye'den yardım eli uzandı. Somali'ye, 3 bin ton insani yardım taşıyan gemi Mersin Limanı'ndan uğurlandı. AFAD Başkanı Okay Memiş, A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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