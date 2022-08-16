Türkiye'den S-400 anlaşması iddialarına jet yanıt! Yeni bir gelişme söz konusu değil

Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 anlaşmasında flaş bir gelişme yapıldı. Reuters'in haberine göre Ankara'ya ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaşma imzalandı. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.