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Türkiye'den S-400 anlaşması iddialarına jet yanıt! Yeni bir gelişme söz konusu değil

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.08.2022 16:53
Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 anlaşmasında flaş bir gelişme yapıldı. Reuters'in haberine göre Ankara'ya ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaşma imzalandı. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
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