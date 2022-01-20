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Türkiye’den Rum kesimine PYD ofisi tepkisi: Herhangi bir tehdit ve saldırı olursa bedeli ağır olur

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Giriş: 20.01.2022 15:10
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'ye ofis açma izni vermesine sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türklerine veya Türkiye'ye yönelik herhangi bir tehdit ve saldırı olursa bunun bedeli de çok ağır olur" dedi.
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