17 Temmuz 2024, Çarşamba
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Türkiye'den Nijer'e kritik ziyaret! 3 bakan ve MİT Başkanı Batı Afrika ülkesi Nijer'e gitti
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki üst düzey heyetle Batı Afrika ülkesi Nijer'e bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bu kritik ziyaretin detaylarını A Haber ekibiden Hatice Kübra Bal aktardı.