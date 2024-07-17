17 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Türkiye'den Nijer'e kritik ziyaret! 3 bakan ve MİT Başkanı Batı Afrika ülkesi Nijer'e gitti

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.07.2024 12:36
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki üst düzey heyetle Batı Afrika ülkesi Nijer'e bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bu kritik ziyaretin detaylarını A Haber ekibiden Hatice Kübra Bal aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Perde arkasını A Haber’de anlattı
Perde arkasını A Haber'de anlattı
Türkiye’den Nijer’e kritik ziyaret
Türkiye'den Nijer'e kritik ziyaret
22,5 yıla kadar hapis talebi
22,5 yıla kadar hapis talebi
Yeni vergi paketi TBMM’de
Yeni vergi paketi TBMM'de
Yıktıkları hastanenin önünde poz verdiler
Yıktıkları hastanenin önünde poz verdiler
MSB’den Dendias’a tepki
MSB'den Dendias'a tepki
İşte fahiş su faturasının sebebi
İşte fahiş su faturasının sebebi
CHP’den ihraç edilir mi?
CHP’den ihraç edilir mi?
15 Temmuz’a tiyatro diyenlere tepki!
15 Temmuz’a tiyatro diyenlere tepki!
Kalkışmayı yapanlar zelil oldu
"Kalkışmayı yapanlar zelil oldu"
57 ilde uyuşturucu tacirlerine operasyon
57 ilde uyuşturucu tacirlerine operasyon
Başkan Erdoğan Kabine’nin ardından konuştu
Başkan Erdoğan Kabine’nin ardından konuştu
Daha Fazla Video Göster