22 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye'den NATO paylaşımı

Türkiye'den NATO paylaşımı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.02.2022 17:46
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Deniz Muhafızı Harekatı kapsamında Akdeniz'de icra edilen ilk odak harekatında, TCG BARBAROS fırkateyni ve TCG SAKARYA denizaltının yer aldığını duyurdu ve görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığınca konu hakkında yapılan açıklamada, "Akdeniz'de icra edilen NATO Deniz Muhafızı Harekatı kapsamında 2022'nin ilk odak harekatı, sancak gemisi TCG BARBAROS fırkateynimiz ve TCG SAKARYA denizaltımızın 'Denizde Durumsal Farkındalık' ve 'Deniz Güvenlik Harekatı' faaliyetleriyle Doğu Akdeniz'de icra edildi" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Türkiye’den NATO paylaşımı
Türkiye'den NATO paylaşımı
Başkan Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
Başkan Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
Senegalli çocuktan Kur’an-ı Kerim tilaveti
Senegalli çocuktan Kur'an-ı Kerim tilaveti
Yaptırımlar Rusya’yı durdurabilir mi?
Yaptırımlar Rusya'yı durdurabilir mi?
Arabalı vapurda tonaj vurgunu
Arabalı vapurda tonaj vurgunu
Başkan Erdoğan Senegal’de
Başkan Erdoğan Senegal'de
FETÖ’ye 78 ilde operasyon
FETÖ'ye 78 ilde operasyon
Donbas’ta çatışma sesleri yükseliyor
Donbas’ta çatışma sesleri yükseliyor
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Zelenskiy’den yardım çağrısı
Zelenskiy’den yardım çağrısı
Batı mı Rusya mı? Kimin eli daha güçlü?
Batı mı Rusya mı? Kimin eli daha güçlü?
Bu karar kabul edilemez
"Bu karar kabul edilemez"
Daha Fazla Video Göster