Türkiye'den Mısır'a heyet gidiyor! Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mısır, Türkiye'den bir heyeti davet etti. Mayıs ayının başında bir heyet Mısır'a gidecek." açıklamasında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bugün Ankara'ya gelmesi üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan ile 5 yıldır var olan mekanizmaları işletemedik. Siyasi istişareleri gerçekleştiremedik. Bunları Yunanistan'ın olumsuz yaklaşımı sebebiyle gerçekleştiremedik. İstikşafi görüşmelere ara verilmişti. Daha sonra Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlayan politika sonrası ilişkiler gerildi. Devreye AB ve farklı ülkeler girdi. Biz Yunanistan ile masaya oturmaya hazırız" dedi.

Çavuşoğlu, "Yunanistan ile görüşmelerimiz son dönemde yeniden başladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye'ye geliyor. Dün gelecekti ancak NATO görüşmeleri vardı. Bugün için çağırdım ve kabul etti. Bugün Ankara'da kendisini ağırlayacağız. Kendisi ile samimi bir ortamda görüşmeyi planlıyoruz. Yunanistan ile aramızdaki diyalog ve üst düzey ziyaretler çok önemli ve memnuniyet verici. Bizim Yunanistan ile görüşmek için Ab ya da diğer ülkelere ihtiyacımız yok. Yunanistan ile anlaşamadığımız konular var. Bunları açık açık konuşmamız lazım" şeklinde konuştu.

MISIR İLE İLİŞKİLER

Mısır ile 8 yıl sonra başlayan temaslar üzerine konuşan Çavuşoğlu, "Birbirimizin Ramazan ayını tebrik ettik. Mısır tarafı Mayıs ayının ilk haftası Türkiye'den bir heyeti ülkelerine davet etti. Aramızdaki şartlar olgunlaştı, görüşmeler sürebilir. Mısır İslam dünyası için, Afrika için, Filistin herkes için önemli bir ülke. Mısır'ın istikrarı ve refahı herkes için önemli" dedi.

Bakan yardımcıları düzeyinde bir heyetin Mısır'a gideceğini açıklayan Çavuşoğlu, ABD'nin savaş gemilerini göndermekten vazgeçmesi üzerine açıklamalarda bulundu.

'ABD GEMİLERİ SÖZLÜ OLARAK BİLDİRDİ'

Çavuşoğlu, "Elbette Karadeniz'in bir barış denizi olmasını istiyoruz. Tüm kıyıdaş ülkelerin bir araya gelerek deniz yetki alanlarını belirlenmesi konusunda vardığı bir mutabakat var. İstenilirse Karadeniz barış denizine dönüştürülebilir. Biz bunu savunuyoruz. Halihazırda Ukrayna - Rusya gerginliği buna engel oluyor" dedi.

"Bizim Türkiye olarak hem Rusya hem de Ukrayna ile ilişkilerimiz gayet iyi. Biz sorunların barışçıl yoldan çözülmesi için iki ülkeye de aynı telkinlerde bulunuyoruz. Türkiye'nin tavrı bellidir. Biz yumuşamadan memnunuz. Eğer diplomasi olarak adımlar atılırsa memnun oluruz" diyen Çavuşoğlu, "ABD gemileri bugün boğazdan geçmezse 15 günlük bildirim süresi yeniden başlar. Kıyıdaş olmayan ülkeler 15 gün önceden bildirmesi gerekiyor. ABD bize dün sözlü olarak geçişleri iptal ettiğini söyledi. Henüz yazılı bir nota gelmedi" şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, "Rusya ile Türkiye arasında birçok ilişki var, ticaret hacmi, enerji işbirliği, yatırımlar gibi. Bazen karşı tarafta olduğumuz konularda bile ortak noktada buluşabiliyoruz. Biz iki ülke tarafında taraf tutmuyoruz. Bizim tavrımız açık, dengeli ve yapıcı" derken, "Biz montrö anlaşmasını harfiyen uyguluyoruz. Bundan ne Rusya'nın ne başkasının bir endişesinin olmaması lazım" şeklinde konuştu.

ABD İLE İLİŞKİLER

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile yaptığı telefon ve yüzyüze görüşmeler üzerine, "S-400, FETÖ, ABD'nin terör örgütlerine verdiği destekleri konuştuk. Yol haritası üzerinden ilerlenmesi konusunda mutabıkız. Türkiye'nin görüşlerini belirten bir belgeyi ABD'ye verdik" diyen Çavuşoğlu, "ABD bu belge üzerine çalışıyor. İkili ilişkilerde bu diyalogların devam etmesi için Afganistan, Suriye ve bölgesel konularda ne düşünüyoruz ve neler yapabilirz konularını konuştuk" şeklinde konuştu.