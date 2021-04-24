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Türkiye'den Metina’ya operasyon! Terör unsurlarına yönelik operasyon başlatıldı
Türkiye, Kuzey Irak’ta bulunan terör örgüt PKK’nın kamplarına yönelik operasyon başlattı. Savaş uçakları bölgedeki terör unsurlarını yok etmek için havalandı. Bölgedeki gelişmeleri A Haber Canlı yayınına bağlanan emekli hava korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, uluslararası strateji uzmanı Dr. Mesut Şöhret ve emekli binbaşı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe değerlendirdi.