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Türkiye’den Lübnan’a tam destek! Lübnan tezkeresi TBMM’ye geliyor

Türkiye’den Lübnan’a tam destek! Lübnan tezkeresi TBMM’ye geliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.10.2024 16:15
Lübnan'daki Türk askerinin görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığı'na sunulacak. 31 Ekim'de süresi dolacak olan Lübnan tezkeresi, Genel Kurul'da görüşülecek.
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