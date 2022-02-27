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Türkiye'den kritik Rusya teması! Ateşkes ve tahliyeler konuşuldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2022 16:54
Güncelleme:27.02.2022 16:54
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanması ve tahliyeler konuşuldu.
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