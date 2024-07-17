Türkiye'den KKTC’ye çıkarma! 50 savaş gemisi ile mesaj

20 Temmuz Barış ve Özgürlük bayramı, Barış Harekatı'nın 50. yılı nedeniyle bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde daha geniş çaplı tören ve etkinlikler ile kutlanacak. Devlet erkanı ve Meclis tam kadro adada olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri de 50 savaş gemisi ile Doğu Akdeniz'de dünyaya mesaj verecek. Ayrıntıları A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu aktardı.

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