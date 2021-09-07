Türkiye’den İran sınırına sıkı önlem!

Türkiye-İran sınırına, yurda yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerini önlemek ve teröristlerin sızmasını engellemek amacıyla yapılan modüler duvar çalışmalarında 7 kilometrelik bölümün montajı tamamlandı, 130 kilometre hendek kazıldı, 103 elektro optik kule inşa edildi. İşte sıcak noktadan dikkat çeken görüntüler...