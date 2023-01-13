Türkiye’den insani koridor girişimi! Rus ve Ukraynalı denetçileri Anka’a'da bir araya geldi

Rusya-Ukrayna savaşında ilk günden itibaren barış için yoğun çaba sarf eden Türkiye, şimdi de Rus ve Ukraynalı denetçileri bir araya getirdi. Ankara'daki 3'lü görüşme bugün de devam edecek. Detayları A haber muhabiri Kübra Bal aktardı.

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