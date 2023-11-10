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Türkiye'den Gazze'ye yardım gemisi! Yardımların en büyüğü yola çıktı

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Giriş: 10.11.2023 10:38
Katil İsrail, 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'de sivil katliamı yapıyor. Bölgede ateşkes için diplomatik temaslarını sürdüren Türkiye'den Gazze'ye insani dramı sona erdirmek için seferber oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye gönderilecek yardım gemisi yola çıktı.
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