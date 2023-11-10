Türkiye'den Gazze'ye yardım gemisi! Gemide ilaç, sahra hastaneleri ve 20 ambulans yer alıyor

Türkiye Gazze'de insani dramı sona erdirmek için seferber oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye gönderilecek yardım gemisi yola çıkıyor. Son durumu A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

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