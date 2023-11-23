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Türkiye'den Gazze'ye yardım eli! Yaralı 3 çocuk Ankara'da: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşıladı

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Giriş: 23.11.2023 16:22
Türkiye, Katil İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye yardımlarını aralıksız sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde kanser hastaları Türkiye'ye getirilmişti. Şimdi de İsrail ordusunun saldırılarında yaralanan 3 çocuk tedavi edilmek üzere Ankara'ya geldi. Yaralı çocukları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşıladı.
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