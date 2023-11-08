Türkiye'den Gazze'ye yardım eli! Gazze'ye yardım gemisi gönderiliyor

Türkiye Gazze'de insani dramı sona erdirmek için seferber oldu. Sağlık Bakanlığı bölgeye yardım gemisi yollayacak. Bölgeye gönderilecek gemiye Alsancak Kimanı'nda yükleme yapılacak. Gemide tıbbi cihazlar ve ilaçlar yer alacak. Ayrıntılar A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

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