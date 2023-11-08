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Türkiye'den Gazze'ye yardım eli! Gazze'ye yardım gemisi gönderiliyor

A Haber
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Giriş: 08.11.2023 14:45
Türkiye Gazze'de insani dramı sona erdirmek için seferber oldu. Sağlık Bakanlığı bölgeye yardım gemisi yollayacak. Bölgeye gönderilecek gemiye Alsancak Kimanı'nda yükleme yapılacak. Gemide tıbbi cihazlar ve ilaçlar yer alacak. Ayrıntılar A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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