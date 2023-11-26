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Türkiye'den Gazze'ye yardım eli

A Haber
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Giriş: 26.11.2023 15:31
AFAD ve Kızılay Başkanları Ramallah'tan açıklamalarda bulundu.
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