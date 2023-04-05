05 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye'den flaş karar! Irak-Süleymaniye’ye gidecek uçaklar Türkiye’den geçemeyecek

Türkiye'den flaş karar! Irak-Süleymaniye’ye gidecek uçaklar Türkiye’den geçemeyecek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.04.2023 15:09
Son dakika haberleri…  Dışişleri Bakanlığı, Süleymaniye'de PKK terör örgütünü faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütü üyelerinin havalimanına nüfuz etmesi ve uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi nedeniyle Türk hava sahasının, 3 Nisan itibarıyla Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarına kapatıldığını duyurdu..
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye hava sahasını neden kapattı? Terör tehlikesi mi var?
Türkiye hava sahasını neden kapattı? Terör tehlikesi mi var?
Türkiye’den flaş karar!
Türkiye'den flaş karar!
İzmir merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu!
İzmir merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu!
A Haber’de açıkladı! İşte anketlere göre son oy oranları
A Haber'de açıkladı! İşte anketlere göre son oy oranları
Türkiye 5 Nisan 1994’te acı reçeteyle tanıştı!
Türkiye 5 Nisan 1994’te acı reçeteyle tanıştı!
İYİ Parti neden sessiz?
İYİ Parti neden sessiz?
Asrın afeti sonrası Hatay
Asrın afeti sonrası Hatay
İsrail iyice haddini aştı!
"İsrail iyice haddini aştı!"
HDP’den Kılıçdaroğlu’na çağrı
HDP'den Kılıçdaroğlu'na çağrı
Mescid-i Aksa baskını! İşte son durum
Mescid-i Aksa baskını! İşte son durum
Akşener şova soyundu! Mermilerle provokasyon
Akşener şova soyundu! Mermilerle provokasyon
20 bin öğrenci kapasitesi 10 lise
20 bin öğrenci kapasitesi 10 lise
Daha Fazla Video Göster