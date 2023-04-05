Türkiye'den flaş karar! Irak-Süleymaniye’ye gidecek uçaklar Türkiye’den geçemeyecek

Son dakika haberleri… Dışişleri Bakanlığı, Süleymaniye'de PKK terör örgütünü faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütü üyelerinin havalimanına nüfuz etmesi ve uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi nedeniyle Türk hava sahasının, 3 Nisan itibarıyla Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarına kapatıldığını duyurdu..

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