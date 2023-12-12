Türkiye'den Filistinli mazlumlara can eli! Bakan Koca Türkiye'ye getirilen hastaları karşıladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den Türkiye'ye 68 hastanın daha naklinin yapıldığını belirterek, "37'si bebek ve çocuk, 31 kişi ise erişkin hasta grubu. 4'ü kanser hastası. Diğerleri ise ağırlıklı travma, ortopedi ve yaralanma grubu olan hastalar." dedi. Öte yandan katil İsrail'in saldırıları sırasında yaralanan "Bacaklarımı hissetmiyorum" sözleriyle sesini dünyaya duyurmaya çalışan minik Rital de tedavisi için Türkiye'ye getirildi.