Türkiye'den Doğu Akdeniz’de dengeleri değiştiren diplomatik hamleleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin yok sayılma politikasına karşılık gerçekleştirdiği kritik hamlelerle dengeleri değiştirdi. Başkan Erdoğan’ın Suriye, Libya, Kuzey ırak, Karabağ ve son olarak KKTC’de gerçekleştirdiği Kapalı Maraş hamlesi kim ya da kimleri rahatsız etti. Başkan Erdoğan’ın bu hamleleri Türkiye’ye neler kazandırdı? Ülkemizi önümdeki günlerde neler bekliyor? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, Başkan Erdoğan’ın bu dengeleri değiştiren diplomatik hamlelerinin detaylarını canlı yayında yorumladı.

ABD'de iktidar değişikliği ne olursa olsun Türk-Amerikan ilişkilerinin kısa vade zorlu bir süreçten geçeceğine dikkat çeken Akgün, "Kapalı Maraş'ın açılmasının Türk tarafının olduğu kadar diğer taraflarında çıkarının yararınadır. Göreceksiniz bir süreç başladıktan sonra oraya Rumlar da ABD'liler de dönecek, zaten bunların işaretini kuvvetli şekilde alıyoruz." dedi.

Karabağ sorununa ilişkin konuşan Akgün, ABD, Rusya ve Fransa'nın oluşturduğu Minsk grubunun yıllardır masada çözemediği sürecin sahada çözüldüğünü ifade etti. Türkiye'nin bölgedeki ağırlığını önümüzdeki günlerde de daha fazla hissettireceğini belirtti.