29 Mart 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Türkiye'den diplomatik başarı | Dolmabahçe zirvesinden Kiev ve Çernigiv için ateşkes kararı çıktı
Rusya-Ukrayna arasında İstanbul'da başlayan barış görüşmeleri dünyanın gündeminde. Yayın kuruluşlarının canlı verdiği müzakerelere ilişkin gelişmeler son dakika ile duyuruldu Haberlerde "Diplomasi trafiğini Türkiye yürüttü" vurgusu yapıldı. Detayları canlı yayın konuklarımız ile değerlendirdik.