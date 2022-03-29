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Türkiye'den diplomatik başarı | Dolmabahçe zirvesinden Kiev ve Çernigiv için ateşkes kararı çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.03.2022 17:00
Rusya-Ukrayna arasında İstanbul'da başlayan barış görüşmeleri dünyanın gündeminde. Yayın kuruluşlarının canlı verdiği müzakerelere ilişkin gelişmeler son dakika ile duyuruldu Haberlerde "Diplomasi trafiğini Türkiye yürüttü" vurgusu yapıldı. Detayları canlı yayın konuklarımız ile değerlendirdik.
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