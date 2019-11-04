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04.11.2019
Türkiye'den DEAŞ'lılar konusunda mesaj: Ülkelerine göndeririz
Yapılan operasyonlarla Türkiye'nin gözaltına aldığı DEAŞ'lı teröristler hakkında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa ülkelerine net bir mesaj gönderdi. Bakan Soylu, "Biz ülkelerine göndeririz. İster vatandaşlıktan çıkarsınlar isterlerse çıkarmasınlar" ifadelerini kullandı.
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