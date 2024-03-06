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Türkiye’den Amerika diplomasisi! Terörle mücadele, NATO, F-16 ve Gazze masada

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.03.2024 08:51
Türkiye, terörle mücadele ve Gazze'deki insani dramı konuşmak için Amerika'da diplomatik temaslar yürütecek. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Amerika'ya gitti, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu hafta Amerika yolcusu...
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