Türkiye’den Afrika hamlesi! Hangi madenler çıkarılacak?

Türkiye'nin Afrika açılımı meyvelerini veriyor. Bu kapsamda bazı ülkelerle anlaşmalar imzalandı. Türkiye Afrika'da hangi ülkelerde ne arayacak? Notları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN