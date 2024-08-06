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Türkiye’den Afrika hamlesi! Hangi madenler çıkarılacak?

Türkiye’den Afrika hamlesi! Hangi madenler çıkarılacak?

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 06.08.2024 15:35
Türkiye'nin Afrika açılımı meyvelerini veriyor. Bu kapsamda bazı ülkelerle anlaşmalar imzalandı. Türkiye Afrika'da hangi ülkelerde ne arayacak? Notları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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