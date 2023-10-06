Türkiye'den ABD'ye net terör mesajı! "Yeni harekatın adı: El-kafa koparma"

TSK tarafından Suriye ve Irak'taki terör operasyonlarına yönelik düzenlenen hava harekatı A Haber'de Güvenlik Politikaları Uzmanı Mesut Hakkı Çaşın tarafından değerlendirildi. Hakkı Caşın, "Yeni harekatın adı; el koparma, kafa koparma harekatı. Burası bizim toprağımız biz 1000 yıldır buradayız, kıyamete kadar da burada olacağız." ifadelerini kullandı. Öte yandan Caşın; Amerika'nın lojistik, karargah, finans, enerji ve petrol hırsızlığında sonunun geldiğini belirtti.