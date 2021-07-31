Türkiye'deki yangınlar dünyanın gündeminde! Kızılötesi görüntülerini paylaştı

Türkiye'de peş peşe çıkan yangınlar dünyanın da gündeminde. 98 noktada ortaya çıkan yangınla ilgili ABD'li teknoloji şirketi uydu görüntülerini paylaştı. Olağanüstü çaba sarf eden ekipler halen 10 yangını söndürmek için hem karadan hem de havadam müdahalede bulunuyor.