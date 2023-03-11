11 Mart 2023, Cumartesi
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Türkiye'deki en üst düzey terörist sarı torbada
Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda kırmızı kategoride aranan terörist Hamiyet Yalçınkaya etkisiz hale getirildi. Haberi duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'deki en üst düzey terörist olan sözde Botan saha sorumlusu kırmızı kategorideki Hamiyet Yalçınkaya sarı torbada" ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ve canlı yayın konuğumuz Ali Fuat Gökçe aktardı.