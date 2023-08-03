Türkiye’de yönetim sivilleşmesi

Türkiye'de yönetimin sivilleşmesi, sivil ve asker ilişkilerindeki kırılma anları ve askeri vesayetin ortadan kaldırılması süreçleri uzun bir zaman aldı. Bu noktada gerçekleştilen yapısal düzenlemelerle birlikte vesayet büyük oranda ortadan kalkarken 15 Temmuz, tüm sürecin kırılma noktası olarak dikkati çekti.

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