Türkiye’de yeni bir saadet zinciri vakası! 100 milyonluk vurgun… Deterjan zinciri nasıl çöktü?

Türkiye bir 'Çiftlikbank' skandalıyla daha karşı karşıya. Süleyman Kocabaş'ın kurduğu ve ünlü oyuncularla reklam çekerek tanıttığı 'Deterjan Pazarı' adlı saadet zinciri çöktü. Firmanın, üç katı kazanç vaadiyle 40 bin kişiyi mağdur ettiği iddiası var. Vurgunun boyutu ise 100 milyon lira. Firmanın sahibi ve 7 yönetici, dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Çiflikbank'ı hatırlatan bu yeni vurgunun detaylarını İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.

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