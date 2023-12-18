18 Aralık 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye’de üretilen en büyük yüzer havuz! Rus nükleer buzkıranların tamirinde kullanılacak

Türkiye’de üretilen en büyük yüzer havuz! Rus nükleer buzkıranların tamirinde kullanılacak

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.12.2023 16:17
İstanbul Tuzla'da üretilen en büyük yüzer havuz, Haydarpaşa Limanı'nda göreve gitmeyi bekliyor. 222 metre uzunluğundaki dev yüzer havuzun taşıma kapasitesi ise 30 bin ton.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’de üretilen en büyük yüzer havuz!
Türkiye’de üretilen en büyük yüzer havuz!
18 yıl sonra seçim heyecanı
18 yıl sonra seçim heyecanı
Sırbistan’da kritik seçimler! İşte kazanan
Sırbistan'da kritik seçimler! İşte kazanan
Terör saldırısı davasında karar
Terör saldırısı davasında karar
Diplomatik kaynaklardan AB’ye vize açıklaması!
Diplomatik kaynaklardan AB'ye vize açıklaması!
13 göçmen kaçakçısı tutuklandı!
13 göçmen kaçakçısı tutuklandı!
Resmi karşılama! İşte ilk görüntüler
Resmi karşılama! İşte ilk görüntüler
Başkan Erdoğan Macaristan’da İşte ilk kare...
Başkan Erdoğan Macaristan'da İşte ilk kare...
Kızıldeniz’de gerilim tırmanıyor
Kızıldeniz’de gerilim tırmanıyor
Başkan Erdoğan Macaristan’da
Başkan Erdoğan Macaristan'da
Suikastın sır perdesi aralanıyor
Suikastın sır perdesi aralanıyor
Büyük Marmara depremi için uzmanlar uyarıyor!
Büyük Marmara depremi için uzmanlar uyarıyor!
Daha Fazla Video Göster