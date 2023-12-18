Türkiye’de üretilen en büyük yüzer havuz! Rus nükleer buzkıranların tamirinde kullanılacak

İstanbul Tuzla'da üretilen en büyük yüzer havuz, Haydarpaşa Limanı'nda göreve gitmeyi bekliyor. 222 metre uzunluğundaki dev yüzer havuzun taşıma kapasitesi ise 30 bin ton.

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