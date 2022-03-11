11 Mart 2022, Cuma
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Türkiye’de tarihi Rusya-Ukrayna zirvesi! Beden dilleri ne anlattı?
Rusya Ukrayna savaşının 15. gününde barış için en ciddi adım Türkiye'de atıldı. Savaşın tarafları, Rusya ve Ukrayna'nın dışişleri bakanları mevkidaşları Mevlüt Çavuşoğlu ile 3'lü zirvede bir araya geldi. Barış umudu Türkiye'de arandı. Görüşmede 3 bakanın da beden dili önemli ipuçları verdi. Bakan Çavuşoğlu her iki tarafa da güven verirken, Lavrov gerginlik ve mesafeyi, Kuleba ise samimiyet ve ümitsizliği temsil etti.