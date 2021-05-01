Türkiye’de tam kapanmada 2. gün! Kısıtlamada kurallara uyuluyor mu? Ekipler denetim yapıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı tam kapanma dönemi dün başladı. Kapanmanın 2. gününde ekipler denetimleri sıkı şekilde sürdürüyor. İstanbul'un birçok noktasında polis ekipleri denetim yapıyor. 17 günlük kısıtlamada mazeretsiz trafiğe çıkanlara ceza kesiliyor. Trafikte yoğunluk var mı? Anadolu'da kurallara uyuluyor mu? Detayları İstanbul, İzmir ve Trabzon’da sahada bulunan A Haber ekipleri aktardı.

İstanbul'da jandarma polis ekipleri sahada sıkı şekilde denetim yapıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde denetimler yapılıyor. İstanbul'da yapılan denetimler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ekipler durdukları vatandaşların muafiyet belgelerini kontrol ediyor.

A Haber muhabiri Sefer Ayçe İzmir'de denetim nedeniyle trafik yoğunluğu olduğunu söyledi. Sefet Ayçe İzmir'de hem asayiş hem de trafik ekiplerinin sıkı denetim yaptığını belirtti.

Trabzon'da ise güvenlik güçleri araçları durdurup belgelerini kontrol ediyor. Her hangi bir aksilik olursa gereken işlemler yapılıyor.