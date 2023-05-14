Türkiye’de seçim heyecanı! MHP Genel Merkezi’nde neler yaşanıyor?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi’nde seçimleri takip etmek için büyük ekranlar kuruldu. Basına da özel olarak yer ayrıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli oyunu kullandıktan sonra Genel Merkez’e geçti ve seçimi burada takip edecek. O noktadan detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

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