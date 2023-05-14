14 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye’de seçim heyecanı! MHP Genel Merkezi’nde neler yaşanıyor?

Türkiye’de seçim heyecanı! MHP Genel Merkezi’nde neler yaşanıyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.05.2023 15:18
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi’nde seçimleri takip etmek için büyük ekranlar kuruldu. Basına da özel olarak yer ayrıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli oyunu kullandıktan sonra Genel Merkez’e geçti ve seçimi burada takip edecek. O noktadan detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MHP Genel Merkezi’nde neler yaşanıyor?
MHP Genel Merkezi’nde neler yaşanıyor?
14 Mayıs seçimlerinin nabzı A Haber ve ATV’de
14 Mayıs seçimlerinin nabzı A Haber ve ATV'de
Fuat Oktay’dan Doğru Adam mesajı!
Fuat Oktay'dan "Doğru Adam" mesajı!
Başkan Erdoğan Ankara’ya gitti!
Başkan Erdoğan Ankara’ya gitti!
Siirt’te 14 Mayıs heyecanı
Siirt’te 14 Mayıs heyecanı
Yurt dışı oylar ne zaman sayılacak?
Yurt dışı oylar ne zaman sayılacak?
Rize, Yalova ve Yozgat’ta seçim heyecanı!
Rize, Yalova ve Yozgat’ta seçim heyecanı!
ESKİŞEHİR 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
ESKİŞEHİR 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
Tekirdağ’da seçim atmosferi nasıl?
Tekirdağ'da seçim atmosferi nasıl?
ERZURUM 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
ERZURUM 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
KONYA 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
KONYA 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
Sandıkları boş bırakmak istemedik
"Sandıkları boş bırakmak istemedik"
Daha Fazla Video Göster