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Türkiye’de seçim heyecanı! İstanbul’da sonuçlar nasıl? İzmir’de seçim sonuçları nasıl?

A Haber
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Giriş: 14.05.2023 19:08
14 Mayıs seçimleri için oy sayımı devam ediyor. Sıcak yarış devam ederken İstanbul ve İzmir’den ilk sonuçlar geldi. Peki İstanbul’da kim önde? İstanbul’da seçimi kim kazandı? İzmir'de son durum ne? İşte tüm detaylar...

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