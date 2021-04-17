Türkiye'de sağlıkçıların toplam vaka sayısı içindeki oranı aşıdan sonra 4 kat azaldı

Türkiye genelinde 65 yaş üzerindekilerin yüzde 76,4'ü aşı oldu. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 1 Ocak'ta 65 yaş üzeri kişilerin toplam vakalar içindeki oranı yüzde 17,7 iken, aşıdan sonra şu an yüzde 8,2'ye düştüğünü, sağlık çalışanlarının da toplam vaka içindeki oranının 1 Ocak'ta yüzde 5,5 iken aşıdan sonra bu hafta yüzde 1,3'e düştüğünü söyledi. İlhan, "Yani 4 kattan fazla azalmış. Demek ki aşı, gerçekten çok fazla miktarda koruyor" dedi.