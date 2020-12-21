Türkiye'de NATO uçağına gökyüzünde yakıt ikmali

Türk Hava Kuvvetleri, Almanya'dan kalkan ve Güvence Tedbirleri kapsamında görev icra eden E-3A AWACS uçağına, NATO'nun talebi üzerine KC-135R tanker uçağı ile Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetlerine ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde E-3A AWACS uçağına yakıt ikmali yapıldığını açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Almanya Geilenkirchen'den kalkan ve Güvence Tedbirleri kapsamında görev icra eden E-3A AWACS uçağına, NATO'nun talebi üzerine Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı" denildi.