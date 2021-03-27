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Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama 15 milyona yaklaştı

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Giriş: 27.03.2021 13:49
Güncelleme:27.03.2021 13:54
Türkiye’nin koronavirüse karşı mücadelesi hız kesmeden devam ederken aşılama takvimi de sürüyor. Son olarak 10 milyon doz aşı daha geldi. Mayıs ayına kadar 50 milyon kişinin aşılanması bekleniyor. Peki aşılamada son durum nedir? Yeni aşılar ne zaman gelecek? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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