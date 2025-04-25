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Türkiye’de konutların yüzde 56’sı sigortalı! DASK neden önemli?

Türkiye'de konutların yüzde 56'sı sigortalı! DASK neden önemli?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.04.2025 16:10
DASK sigortası zorunlu ama Türkiye genelindeki konutların sadece yüzde 56'sı sigortalı. İstanbul'da 4.1 milyon konutun 2.5 milyonu sigortalı. İstanbul'da sigortalılık oranı yüzde 62. DASK neden önemli? Zorunlu deprem sigortası yaptırılmazsa ne olur? Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun olan Sigorta Aracısı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayberk Dönmez anlattı.
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Türkiye’de konutların yüzde 56’sı sigortalı! DASK neden önemli?
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