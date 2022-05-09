Türkiye’de kaç yabancı var? 5,5 milyon yabancının 3 milyon 762 bini Suriyeli

Resmi rakamlara göre Türkiye'de şu an toplam 5 milyon 500 bin 690 yabancı var. Ancak bunların tamamı sığınmacı değil. Öğrenciler, Antalya'daki yerleşik İngiliz, Alman ve Ruslar, eğitim alan polisler gibi yabancılar da bu rakama dahil. Türkiye genelindeki toplam sığınmacı sayısının, 4 milyon 82 bin 693 olduğu açıklandı. Son günlerde tartışmalara konu olan göçmenlerle ilgili konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, devletin elindeki verileri açıkladı. İşte o veriler...

TÜRKİYE'DE KAÇ SIĞINMACI VAR?

- 4 milyon 82 bin 693 Sığınmacı var

- 3 milyon 762 bin 686 Suriyeli geçici koruma altında

TÜRK VATANDAŞI OLAN YABANCILAR

- 200 bin 950 Suriyeli

- 101 bin 995 Ahıska Türkü

- 17 bin Afganistan Türkü

- 6 bin 787 Uygur Türkü

TÜRKİYE'NİN DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELESİ

- 21 bin 87 yabancı sınır dışı edildi

- 12 bin kaçak sınır dışı edilecek