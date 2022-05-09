09 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye’de kaç yabancı var? 5,5 milyon yabancının 3 milyon 762 bini Suriyeli

Türkiye’de kaç yabancı var? 5,5 milyon yabancının 3 milyon 762 bini Suriyeli

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.05.2022 09:16
Resmi rakamlara göre Türkiye'de şu an toplam 5 milyon 500 bin 690 yabancı var. Ancak bunların tamamı sığınmacı değil. Öğrenciler, Antalya'daki yerleşik İngiliz, Alman ve Ruslar, eğitim alan polisler gibi yabancılar da bu rakama dahil. Türkiye genelindeki toplam sığınmacı sayısının, 4 milyon 82 bin 693 olduğu açıklandı. Son günlerde tartışmalara konu olan göçmenlerle ilgili konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, devletin elindeki verileri açıkladı. İşte o veriler...

TÜRKİYE'DE KAÇ SIĞINMACI VAR?

- 4 milyon 82 bin 693 Sığınmacı var

- 3 milyon 762 bin 686 Suriyeli geçici koruma altında

TÜRK VATANDAŞI OLAN YABANCILAR

- 200 bin 950 Suriyeli

- 101 bin 995 Ahıska Türkü

- 17 bin Afganistan Türkü

- 6 bin 787 Uygur Türkü

TÜRKİYE'NİN DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELESİ

- 21 bin 87 yabancı sınır dışı edildi

- 12 bin kaçak sınır dışı edilecek

Türkiye’de kaç yabancı var?
Türkiye’de kaç yabancı var?
Yalana inandırma stratejisi!
Yalana inandırma stratejisi!
Kabine bugün toplanıyor!
Kabine bugün toplanıyor!
İmamoğlu ’yarışta ben de varım’ dedi
"İmamoğlu 'yarışta ben de varım’ dedi"
Tatilciler dönüş yolunda
Tatilciler dönüş yolunda
Falyalı soruşturmasında yeni detaylar!
Falyalı soruşturmasında yeni detaylar!
Erdoğan’dan Anneler Günü paylaşımı
Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı
TÜGVA saldırganı tutuklandı
TÜGVA saldırganı tutuklandı
Gözler Kabine toplantısında
Gözler Kabine toplantısında
Başkan Erdoğan Mehmetçiğe seslendi
Başkan Erdoğan Mehmetçiğe seslendi
Bakan Akar Suriye sınırında
Bakan Akar Suriye sınırında
Almanya’da PKK ve FETÖ varlığı
Almanya’da PKK ve FETÖ varlığı
Daha Fazla Video Göster