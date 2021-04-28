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Türkiye'de ilk olacak! "İnşaat Laboratuvarı Binası" Boğaziçi’nde yükseliyor

DHA
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Giriş: 28.04.2021 13:56
Güncelleme:28.04.2021 14:18
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü’nde inşa edilecek “İnşaat Laboratuvarı Binası”nın temel atma töreni 27 Nisan’da yapıldı. Toplamda 4 bin 700 metrekarelik alana yayılan ve iki bloktan oluşan yapıda, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün Yapı, Zemin ve Malzeme laboratuvarlarıyla ofis ve depolar yer alacak. Yapı laboratuvarı bloğunda bulunan 19x14,5x13,5 m ölçülerine sahip “strong-wall” ve “strong-floor” test alanı bu ölçülere sahip Türkiye'deki ilk laboratuvar olmasıyla dikkat çekiyor.
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