Türkiye'de ilk olacak! "İnşaat Laboratuvarı Binası" Boğaziçi’nde yükseliyor

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü’nde inşa edilecek “İnşaat Laboratuvarı Binası”nın temel atma töreni 27 Nisan’da yapıldı. Toplamda 4 bin 700 metrekarelik alana yayılan ve iki bloktan oluşan yapıda, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün Yapı, Zemin ve Malzeme laboratuvarlarıyla ofis ve depolar yer alacak. Yapı laboratuvarı bloğunda bulunan 19x14,5x13,5 m ölçülerine sahip “strong-wall” ve “strong-floor” test alanı bu ölçülere sahip Türkiye'deki ilk laboratuvar olmasıyla dikkat çekiyor.