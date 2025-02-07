07 Şubat 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Türkiye'de geniş aile kavramı neden bitti? Aile bitiyor yalnızlık artıyor
İstanbul’da "Yalnız Yaşamın Yükselişi: Türkiye’de Tek Kişilik Hane Halklarının Profili" Raporu’nun tanıtım programı düzenlendi. Rapora göre, yalnız yaşama oranlarında ciddi bir artış var. Her 5 kişiden biri yalnız yaşıyor. Peki ailelerin küçülmesinin sebebi ne? Türkiye’de geniş aile kavramı neden bitti? işte detaylar...