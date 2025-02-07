07 Şubat 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Türkiye'de geniş aile kavramı neden bitti? Aile bitiyor yalnızlık artıyor
Türkiye’de geniş aile kavramı neden bitti? Aile bitiyor yalnızlık artıyor

Türkiye'de geniş aile kavramı neden bitti? Aile bitiyor yalnızlık artıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.02.2025 20:14
İstanbul’da "Yalnız Yaşamın Yükselişi: Türkiye’de Tek Kişilik Hane Halklarının Profili" Raporu’nun tanıtım programı düzenlendi. Rapora göre, yalnız yaşama oranlarında ciddi bir artış var. Her 5 kişiden biri yalnız yaşıyor. Peki ailelerin küçülmesinin sebebi ne? Türkiye’de geniş aile kavramı neden bitti? işte detaylar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’de geniş aile kavramı neden bitti? Aile bitiyor yalnızlık artıyor
Türkiye’de geniş aile kavramı neden bitti?
Türkiye'de geniş aile kavramı neden bitti?
Başkan Erdoğan: CHP’den hizmet eden siyasetçi çıkmaz!
Başkan Erdoğan: CHP'den hizmet eden siyasetçi çıkmaz!
Erdoğan: Ey Ekrem Efendi! Bizim icraatlarımıza senin hayallerin ulaşamaz!
Erdoğan: Ey Ekrem Efendi! Bizim icraatlarımıza senin hayallerin ulaşamaz!
Başkan Erdoğan’dan 2028 mesajı!
Başkan Erdoğan'dan 2028 mesajı!
AK Parti’de kongre heyecanı!
AK Parti'de kongre heyecanı!
Gazze halkını tehcir etmek istiyor?
Gazze halkını tehcir etmek istiyor?
Hasarlı stadyum tehlike saçıyor!
Hasarlı stadyum tehlike saçıyor!
Nasrallah suikastından yeni görüntü!
Nasrallah suikastından yeni görüntü!
Çığ anında neler yapılmalı?
Çığ anında neler yapılmalı?
Muhalefette 30 milyonluk borç iddiası!
Muhalefette 30 milyonluk borç iddiası!
CHP’de şaibeli kurultay tartışması!
CHP’de şaibeli kurultay tartışması!
İstanbul’un tek çaresi kentsel dönüşüm!
İstanbul’un tek çaresi kentsel dönüşüm!
Daha Fazla Video Göster