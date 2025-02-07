Türkiye’de geniş aile kavramı neden bitti? Aile bitiyor yalnızlık artıyor

İstanbul’da "Yalnız Yaşamın Yükselişi: Türkiye’de Tek Kişilik Hane Halklarının Profili" Raporu’nun tanıtım programı düzenlendi. Rapora göre, yalnız yaşama oranlarında ciddi bir artış var. Her 5 kişiden biri yalnız yaşıyor. Peki ailelerin küçülmesinin sebebi ne? Türkiye’de geniş aile kavramı neden bitti? işte detaylar...

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