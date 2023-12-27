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Türkiye'de gaz merkezi ne zaman kurulacak? Rusya tarih verdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.12.2023 16:23
Rusya, Türkiye'de gaz merkezi kurulmasına yönelik projede yol haritasının yakın zamanda onaylanacağını açıkladı. Tarih bile verildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.
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