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Türkiye'de bir ilk: İşte Marmara Denizi'ndeki müsilajın yoğunluk haritası! Tablo çok vahim

AA
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Giriş: 12.06.2021 15:38
Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Harita Mühendisliği Bölümü tarafından, Marmara Denizi'nde görülen müsilajın (deniz salyası) optik ve termal uydu görüntüleri kullanılarak yoğunluk ve zamansal değişim haritaları çıkarıldı. Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, "Metrik olarak ölçümleri tamamlandı, haritalandı. Nerelerde ne kadar olduğunun bilgisi elimizde var. Sadece optik değil, termal görüntülerle de çalıştık. Müsilajın kalın bir tabaka oluşturduğu yerlerde ısınma nedeniyle daha çok çoğaldığını gördük" dedi.
İşte Marmara Denizi'ndeki müsilajın yoğunluk haritası!
İşte Marmara Denizi'ndeki müsilajın yoğunluk haritası!
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