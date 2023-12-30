Türkiye’de aynı günde 4 mevsim! Hakkari’de, Antalya’da deniz…

Küresel ısınma biraz düzeni bozsa da, dünya üzerinde 4 mevsimi layıkıyla yaşayan ender ülkelerden biriyiz. Hatta bazen aynı gün içinde bile 4 mevsimin yaşandığı oluyor. Hakkari'de sıcaklık eksi 11 dereceyken Antalya'da denize girenler vardı. İşte Türkiye'nin dört bir yanından izlenimler.

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