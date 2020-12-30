Türkiye'de aşılama programı nasıl olacak?

Son dakika haberi... Türkiye'nin Çinli aşı firması SinoVac'tan aldığı koronavirüs aşılarını taşıyan uçak Ankara'da Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Sağlık Bakanı Koca, testlerin 14 gün süreceğini, biter bitmez ise aşılama programının başlayacağını duyurdu. Peki aşılama programı nasıl olacak? Detayları A Haber Muhabiri Ece Altuğ aktardı.