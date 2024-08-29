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Türkiye’de 850 devlet yurdu var! Devlet yurtlarının yatak kapasitesi 962 bin

Türkiye’de 850 devlet yurdu var! Devlet yurtlarının yatak kapasitesi 962 bin

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.08.2024 16:41
Üniversite tercih sonuçlarının açıklamasının ardından yurt başvuruları alındı. Sonuçlar eylül ayı içerisinde açıklanacak. Yurtlarda hazırlıklar ne durumda gelin şimdi son duruma bakalım.
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Devlet yurtlarının yatak kapasitesi 962 bin
Devlet yurtlarının yatak kapasitesi 962 bin
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