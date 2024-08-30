Türkiye’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Türkiye’nin her bir köşesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Vatandaşlar ellerinde bayraklarla düzenlenen programlara katılıyor. Ülke genelindeki kutlamaların detaylarını sahada bulunan A Haber muhabirleri aktardı.

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